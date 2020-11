Tutti pazzi per la trap torinese con la verve di Ema Stokholma

Un viaggio guidato nella scena musicale più amata da giovani e giovanissimi: anche a Torino il rap e la trap hanno trovato linfa vitale e domani sera alle 23,15 su Rai 4 la dj e conduttrice radiofonica Ema Stokholma incontrerà i suoi esponenti più interessanti in città nel corso della terza puntata del nuovo programma tv “Stranger tape in town”. Se il rap è ormai un genere consolidato e “noto” anche al pubblico più adulto, la trasmissione è uno strumento utile per tutti per prendere confidenza con la trap, una melodia strettamente connessa alla strada e soprattutto al quartiere in cui i suoi esponenti sono nati e cresciuti. Come abitudine di ogni episodio, la dj francese ormai italiana di adozione – protagonista quest’estate della festa in Mole Antonelliana per l’evento centrale organizzato in occasione di Torino Città del Cinema 2020 – si sposterà per la città in compagnia dei suoi ospiti: domani sera incontrerà il rapper Shade e il trapper Rosa Chemical.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++