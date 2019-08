Siamo tutti più soli

Un telefono che non squilla più o che lo fa a vuoto senza che qualcuno risponda. Le due facce di un medesimo allarme, quello della solitudine. Che vale per le decine di migliaia di anziani nella nostra città, nel momento in cui non hanno più qualcuno che li cerca, che chieda loro come stanno. E a loro volta non hanno una persona cui chiedere aiuto, un favore, o anche solo di passare un po’ di tempo assieme. C’è chi si spegne, con il passare del tempo, accettando di essere spinto sempre più verso l’angolo dell’indifferenza. Ma questo gran male dei nostri tempi riguarda anche i meno anziani, riguarda i giovani: uno smartphone che non lampeggia per messaggi o email è indice di catastrofe sociale, l’impatto di un “WhatsApp down” è misurato con gli stessi parametri di un terremoto. E ci sono i quaranta-cinquantenni, i padri separati, i genitori single: spesso lasciati alla deriva nelle bufere dell’esistenza, costretti a lottare per ritrovare se stessi nei sorrisi dei figli. Ossia coloro che alle volte sono i più soli di tutti e forse per questo vagheggiano di poter essere inseriti in una qualche “tribù”, in una qualche menzogna di appartenenza. Più siamo iperconnessi più siamo soli: lo sono coloro che vomitano solo odio al riparo delle loro tastiere, lo sono coloro che cercano solidarietà. E il dramma di queste solitudini intrecciate è che ognuno di noi finisce per incolparne gli altri, anziché realizzare nuove più adeguate reti sociali.