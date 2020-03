Tutti contro il taglio del bus: «Isolati dal resto della città»

La riorganizzazione del servizio pubblico rischia di far saltare anche la linea 57 del Gtt. L’argomento tiene banco a Bertolla dove la rivoluzione dei bus ha già provocato un piccolo terremoto. Il pensionamento della linea 18 in favore dell’8 e il suo prolungamento in strada San Mauro è un’opzione che non piace molto ai residenti. Il 57, infatti, transitava dal San Giovanni Bosco e da Porta Susa «mentre ora ci ritroviamo costretti a prendere due mezzi per tornare a casa e due mezzi per andare in ospedale». Chi arriva dal centro, infatti, potrà scendere dall’8 e prendere il 27 per andare all’ospedale. O prendere l’8 e poi il 61, dopo aver fatto un pezzo a piedi, per tornare a San Mauro. La zona collinare di San Mauro e le aree limitrofe, dirette alle strutture sanitarie dell’ospedale San Giovanni Bosco, sarebbero così costrette al doppio cambio di linea.

