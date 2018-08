«Tutto è iniziato con un telaio rotto». Adesso è presidente della Remmert

LA STORIA Martinetto in redazione per ringraziare l'arma che ha sventato un furto nella sua azienda

Ha preso la sua auto ed è venuto in redazione perché lo sentiva come un dovere. «Questa notte i ladri hanno rubato del rame nella mia azienda, ma i carabinieri della compagnia di Venaria li hanno presi e hanno recuperato la refurtiva. Mi piacerebbe – ha detto il commendatore Filiberto Martinetto – che scriveste un articolo per lodare l’Arma. Sono stati bravissimi».

Ringraziano dal Comando provinciale di Torino: «Solo dovere, ci mancherebbe». Martinetto è convinto che i «giornali debbano riportare anche le storie belle e le notizie positive». E una storia molto bella riguarda proprio il commendatore. E’ quella della sua vita. La racconta lui stesso, ma senza sospettare che chi lo ascolta la scriverà. «Tutto è cominciato – ricorda Martinetto, che di anni ne ha 87 – con un telaio rotto».

Quello che aveva acquistato a poco prezzo quando, giovane perito tessile («lavoravo di giorno e studiavo di notte»), si era recato alla Remmert chiedendo d’essere assunto. «Ci tenevo – dice -, già mia mamma lavorava lì». Ma il colosso tessile di Cirié e San Maurizio, aveva altri programmi: «Non mi hanno preso. Allora ho recuperato quel telaio rotto e con mia moglie abbiamo cominciato a lavorare, giorno e notte. Facevamo i turni. Poi sa come è andata a finire?».

Martinetto pone la domanda, ma risponde lui stesso in dialetto piemontese: «Alura, mi la Remmert, mla sun catala». Concetto che ribadisce in lingua italiana: «Allora la Remmert io me la sono comprata». Il giovane perito tessile che trascorreva notti intere piegato su quel telaio che era riuscito a far funzionare, oggi è il presidente della holding “Martinetto Group” che comprende la storica “Remmert”, la “Filmar”, la “Mabiel”, la “Pma” e il “Nastrificio Veneto”.

Ma non è tutto, a ottantasette anni Martinetto ha un obiettivo che non è proprio una cosetta: «Voglio battere i cinesi». Per questo ha aperto due ditte in Albania che oggi lavorano a pieno regime. Martinetto è un capitano d’industria che non ama l’alta uniforme e si accerta ancora una volta che l’articolo di lode ai carabinieri sarà stampato sul giornale, ringrazia con calore e si avvia verso la sua auto per far ritorno alla sua “ditta”: «Alla mia età ho dovuto ridurre un po’ l’orario. Una volta stavo in azienda dalle quattro del mattino a mezzanotte. Ora, invece, comincio alle sei e finisco alle 22».

Le ferie? Inutile chiedere, non sa cosa siano. Anche in pieno agosto Martinetto va in ufficio come sempre. Nel corso degli anni è stato scelto, ma senza mai proporsi, come presidente e dirigente di associazioni di categoria come Confapi, «ancora adesso ho degli incarichi» e da quell’osservatorio guarda lontano: «Vediamo questi che ci sono ora e che sono nuovi (i governanti) cosa riusciranno a fare; speriamo bene perché oggi la situazione nel nostro Paese non è delle migliori».

Ma il suo sguardo va ben oltre, Martinetto pensa alla Cina, ai mercati esteri e all’ulteriore sviluppo delle sue aziende. Guarda lontano, ma senza mai perdere di vista ciò che accade accanto a lui e se ritiene doveroso ringraziare e lodare il lavoro di due giovani militari che di notte hanno vegliato sulla sua “ditta”, per farlo è capace di tutto, «perché è giusto così e loro se lo meritano».