Tutto esaurito per la sesta edizione del Torino Jazz Festival: oltre 22 mila persone hanno assistito agli appuntamenti della manifestazione, che ha ospitato maestri del jazz internazionale come Archie Shepp, Terje Rypdal, Carla Bley e Gary Bartz. “Il successo di pubblico premia la scelta di aver selezionato artisti trasversali capaci di interpretare il jazz in tutte le sue forme, privilegiando le contaminazioni. Il pubblico ha apprezzato la varietà musicale sia nei concerti principali sia nei club”, spiega Francesca Leon, assessore alla Cultura della Città.

VENDUTI TUTTI I BIGLIETTI

Venduti tutti i biglietti dei concerti a pagamento dall’inaugurazione del 23 aprile con I Radian al Museo Nazionale del Cinema. Sedi dei principali spettacoli il palco delle Ogr, il Piccolo Regio e il Conservatorio Giuseppe Verdi. “Una scommessa vinta insieme a un pubblico curioso e creativo, proprio come il jazz. Lavoreremo da subito per programmare nuovi progetti in sinergia con altri festival”, afferma Giorgio Li Calzi, il direttore del TJF.

TANTI I PARTECIPANTI ALL’ANTEPRIMA

Tantissimi i partecipanti all’Anteprima TJF del 21 e 22 aprile, che hanno seguito le esibizioni della marching band Bandakadabra – accompagnata dalle danze scatenate dei ballerini delle associazioni Lindy Bros e Dusty Jazz – nei mercati principali e nel centro storico della città. Molto seguiti, al Circolo dei Lettori, i Jazz Meeting accompagnati da concerti, occasioni di incontro per le eccellenze del jazz piemontese con l’obiettivo di sviluppare i rapporti tra le realtà che lo promuovono a livello nazionale e internazionale.

AFFOLLATISSIME LE SALE DEI LABORATORI

Affollatissime anche le sale di Laboratori di Barriera e del Jazz Club che hanno ospitato i balli lindy hop, la danza swing più scatenata e trendy del momento. Numerosissimi anche gli appassionati e i curiosi che hanno riempito i club torinesi coinvolti nel Festival. Migliaia di persone hanno infatti assistito a spettacoli di musica dal vivo, con artisti torinesi e internazionali, convegni, mostre, incontri, masterclass ed eventi a tema partecipando a un vero e proprio viaggio musicale alla scoperta del jazz.