Ubisoft lancia il battle royale Hyper Scape!

Ubisoft ha annunciato che Hyper Scape è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One, con il lancio della sua Stagione uno: “The First Principle”. Hyper Scape è un frenetico battle royale urbano free-to-play sviluppato dallo studio di Ubisoft Montreal e ambientato nella città virtuale di Neo-Arcadia, dove fino a 100 giocatori potranno affrontarsi per diventare i campioni.

Rinnovando il genere dei battle royale, Hyper Scape introduce alcune meccaniche di gioco innovative, come gli Hack, il Decadimento, lo Scontro finale e molte altre. Sviluppato da zero per supportare i creatori di contenuti, Hyper Scape include anche l’innovativa estensione CrownCast™ di Twitch, in grado di offrire un’esperienza visiva unica e nuovi strumenti agli streamer per interagire con la propria community durante le dirette.

“Siamo davvero felici di lanciare il gioco su PC, PS4 e Xbox One. Abbiamo lavorato duramente per più di due anni per ottenere questo risultato, ma il lancio è solo l’inizio”, ha dichiarato Graeme Jennings, produttore esecutivo di Hyper Scape. “Grazie al nostro frenetico gameplay urbano e l’estensione Crowncast di Twitch davvero unica, abbiamo introdotto un nuovo modo sia di giocare che di interagire con un battle royale.”

LA STORIA DI HYPER SCAPE INIZIA NELLA STAGIONE UNO

La Stagione uno dà inizio alla storia generale di Hyper Scape: la Prisma Dimensions ha creato un mistero nell’Hyper Scape, che i giocatori dovranno svelare. La Stagione uno introduce i frammenti di memoria, che i giocatori potranno ottenere per scoprire maggiori informazioni su determinati personaggi ed eventi. Ogni settimana, un nuovo frammento di memoria sarà nascosto nel mondo di gioco e i giocatori dovranno trovarlo e ottenerlo. Oltre ai frammenti di memoria, durante la Stagione uno e le stagioni successive, saranno rilasciati alcuni fumetti, che andranno a illustrare meglio la trama di Hyper Scape.

NUOVI CONTENUTI IN ARRIVO CON LA STAGIONE UNO

La prima stagione di Hyper Scape introduce una nuova arma a medio raggio, la Dragonfly, oltre a un nuovo Hack, Magnete, utilizzabile per intrappolare gli ignari sfidanti. La Stagione uno includerà un totale di 11 armi e 11 Hack. Oltre alle modalità Solo e Squad Crown Rush, nel corso della Stagione uno saranno disponibili anche alcune modalità di gioco aggiuntive a tempo limitato.

NUOVE FUNZIONALITÀ PER L’ESTENSIONE CROWNCAST DI TWITCH

La prima stagione di Hyper Scape introdurrà una nuova funzionalità per migliorare l’innovativa estensione Crowncast di Twitch: i Kudos, uno strumento che consentirà agli spettatori di supportare i propri streamer e reagire ai momenti più emozionanti attivando degli effetti speciali nella partita di un particolare streamer. I Kudos possono essere acquistati tramite i bit di Twitch.

Grazie a Hyper Scape Crowncast, gli spettatori potranno anche progredire nel loro Pass battaglia gratuito e premium guardando le dirette in streaming di Hyper Scape su Twitch. Gli streamer potranno anche invitare gli spettatori a unirsi alla propria squadra in pochi clic. Nella Stagione uno, la funzionalità Voto negli eventi, che consente ai giocatori di influenzare in tempo reale l’esito di una battaglia, è stata estesa con una nuova carta evento chiamata “Lethal Melee”. Durante un evento “Lethal Melee”, un’arma di mischia di un giocatore potrà eliminare gli avversari con un solo colpo. In totale, sono già disponibili nove carte Evento nell’estensione Crowncast di Hyper Scape.

Per celebrare il lancio con la community, gli spettatori avranno la possibilità di sbloccare emote Hyper Scape esclusive su Twitch. Dal 17 agosto fino al 31 agosto, quando gli spettatori si abboneranno, regaleranno un abbonamento a un canale, o faranno il tifo con almeno 300 Bits, otterranno emote ispirate a Hyper Scape da usare in chat e che saranno disponibili permanentemente. Le emote Hyper Scape sono un’opportunità unica che consente di esprimere il proprio entusiasmo per questa nuovissima esperienza di gioco su Twitch.

PASS BATTAGLIA DELLA STAGIONE UNO

La Stagione uno di Hyper Scape include anche nuovi oggetti di personalizzazione attraverso il suo Pass battaglia. Tale Pass battaglia offre una nuova traccia premium e include 100 livelli di oggetti di personalizzazione esclusivi da sbloccare nel corso della Stagione. La traccia premium del Pass battaglia è disponibile anche per 950 Bitcrowns, la valuta del gioco. I giocatori possono ottenere i Bitcrowns semplicemente giocando al gioco o acquistandone pacchetti con denaro reale nello store di Ubisoft o in quelli di terze parti. Similmente a quanto avvenuto nella Open Beta, i giocatori potranno far progredire il proprio Pass battaglia semplicemente guardando le dirette in streaming di Hyper Scape su Twitch con l’estensione Hyper Scape Crowncast attivata. Ulteriori oggetti di personalizzazione saranno disponibili nel negozio all’interno del gioco.