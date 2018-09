La donna non si regge in piedi e viene trasportata letteralmente come un pacco

In una serata particolare può capitare di alzare un po’ il gomito. Questa donna, però, probabilmente deve aver proprio esagerato se il marito è costretto a riportarla a casa in questo modo.

La mogliettina non riesce neppure a reggersi in piedi e l’uomo non si fa scrupoli a trasportarla come un pacco.

Chissà se, quando riprenderà i sensi, la donna si vergognerà di più per aver bevuto qualche bicchierino di troppo o per il mortificante sistema di trasporto scelto dal suo uomo.