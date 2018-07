Ubriachi, terrorizzano clienti e gestori di due bar. Fermati dai carabinieri

E' successo in via Nigra a Castellamonte

Erano ubriachi, forse anche armati (circostanza questa, tutta ancora da accertare). E, in preda ai fumi dell’alcol, sono entrati in due bar del centro, a Castellamonte, seminando scompiglio e terrore tra i clienti e i gestori dei locali. E’ successo nel pomeriggio di ieri (sabato 14 luglio), in via Nigra. Folli protagonisti della “bravata” che ora potrebbero pagare a caro prezzo, due romeni.

MINACCE A CLIENTI E GESTORI

La coppia di balordi, dopo aver parcheggiato l’auto nelle vicinanze dei due bar, ha prima raggiunto un bar caffè al civico 11, e poi la pasticceria “Cabosse” (al civico 48) dove, in quel momento, c’erano due ragazze a servire i clienti. In entrambi i casi i due hanno urlato, inveendo all’indirizzo dei presenti e minacciato di spaccare tutto. Terrorizzati, i gestori hanno allertato i carabinieri ed, in men che non si dica, sul posto si è precipitata una pattuglia dell’Arma.

FERMATI DAI CARABINIERI

I due romeni ubriachi, ancora nei paraggi, sono stati immediatamente intercettati, fermati e quindi trasportati in caserma. La loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.