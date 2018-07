Ubriaco, aggredisce a calci e pugni i passanti: grave 35enne di Perosa Argentina

Tentato omicidio e lesioni. E’ l’accusa a cui dovrà rispondere un 37 enne originario del Brasile ma residente a Pinerolo che ieri sera, in evidente stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze alcooliche, nei pressi della stazione ferroviaria di Pinerolo ha tentato di aggredire senza alcun motivo un passante, un 35enne di Perosa Argentina, che per cercare di sfuggirgli è scappato in stazione cercando rifugio all’interno dell’ufficio del capostazione.

INSEGUITO NELL’UFFICIO DEL CAPOSTAZIONE

L’aggressore ha inseguito la vittima fin dentro l’ufficio e lì ha iniziato a colpirla alla testa con calci e pugni. L’azione violenta si è interrotta solo per l’intervento del capostazione il quale è stato a sua volta preso a pugni dal balordo che poi si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

AGGREDISCE UN 50ENNE DI PISCINA

Dopo circa un’ora l’aggressore è ricomparso sulla scena, aggredendo con due pugni al volto un altro passante, un 50enne di Piscina, che stava passeggiando in strada con la propria compagna davanti al Museo della Cavalleria. Anche in questo caso l’ubriaco si è dato alla fuga a seguito dell’intervento di alcuni passanti che avevano assistito alla scena spingendolo lontano dalla vittima.

IL BALORDO E’ STATO ARRESTATO

Poco dopo, però, con la descrizione fornita dalle vittime, i carabinieri del Nor della compagnia di Pinerolo, entrati in azione insieme ai militari della stazione di Bricherasio, lo hanno identificato e individuato nascosto al buio in un arbusto della centralissima piazza Garibaldi. Per il folle ubriaco sono scattate le manette,

VITTIMA IN PROGNOSI RISERVATA

La vittima dell’aggressione all’interno della stazione è ora ricoverata in ospedale, con diversi traumi, a Pinerolo in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Il capostazione e l’altro passante, invece, hanno riportato lievi lesioni.