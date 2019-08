Ubriaco, massacra di botte la moglie minacciandola con le forbici. Lui finisce in manette, lei in ospedale

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno sentito le grida d'aiuto della donna ora ricoverata in prognosi riservata

Ubriaco, aggredisce la moglie brandendo un paio di forbici e poi colpendola al volto con pugni e calci. E’ successo a Torino, in un appartamento di via Lancia.

I PASSANTI DANNO L’ALLARME

L’uomo, un peruviano di 31 anni, è stato arrestato dopo una breve colluttazione, dai carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuti sul posto in seguito all’allarme lanciato da alcuni passanti che hanno sentito le grida d’aiuto della donna.

LA DONNA E’ IN PROGNOSI RISERVATA

La vittima, anche lei 31enne originaria del Perù, è stata ricoverata all’ospedale Martini in prognosi riservata. L’aggressore dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi.