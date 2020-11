Ubriaco, aggredisce le commesse del supermarket. Arrestato

Aggredisce le commesse del supermarket per avere altri alcolici. Arrestato. I fatti risalgono a lunedì pomeriggio, quando un italiano di 51 anni si è recato per due volte, nell’arco, di qualche ora, nello stesso supermercato, ubicato nei pressi di Piazza XVIII Dicembre a Torino. Versava in uno stato di forte ubriachezza. A quanto pare, precedentemente, aveva già acquistato una bottiglia di vino da 1 litro e questa volta pretendeva di averne ancora dell’altro.

PRENDE A PUGNI IL PLEXIGLASS DELLA CASSA

Di punto in bianco, il balordo ha iniziato ad offendere senza alcun motivo le due commesse presenti all’interno del supermercato, alla cassa ed al banco salumi. Dopo averle aggredite verbalmente e minacciato di spaccare tutto nel negozio, ha chiesto loro di avere altro vino. Alle rimostranze delle due donne, lo sconosciuto ha minacciato di prendere il cellulare e spaccarlo in testa a quella a lui più vicina, dopodiché ha scagliato un pugno contro il plexiglass posto a protezione della cassa, facendolo rovinare addosso alla commessa.

SCALCIA MENTRE LO PORTANO IN COMMISSARIATO

Sul posto è rapidamente intervenuta una pattuglia del commissariato Centro: l’uomo è stato bloccato mentre si dimenava per terra. Ha poi opposta una forte resistenza durante il trasporto negli uffici del Commissariato, scalciando contro la portiera della volante. Gli accertamenti svolti a suo carico hanno fatto emergere diversi precedenti di polizia per reati simili; il 51enne è stato arrestato per violenza privata, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.