Ubriaco al volante: 46enne denunciato nel Torinese

Un uomo di 46 anni è stato denunciato dai carabinieri di Cuorgné (To) perché ubriaco al volante. Sottoposto all’alcol-test, i suoi valori erano di sei volte superiori al limite consentito dalla legge. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, gli è stato sequestrata la patente e il suo veicolo è stato sequestrato.

Dall’inizio del 2018, i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno segnalato alle autorità competenti 41 persone per guida in stato di ebbrezza e 3 persone per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.