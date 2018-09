Ubriaco al volante causa 4 incidenti: guidava con un tasso alcolemico 8 volte oltre il limite

E' successo ieri, nel tardo pomeriggio, a Torino, in via Lemie

Guidava con un tasso alcolemico nel sangue 8 volte oltre il limite consentito e ha causato quattro incidenti stradali. E’ successo ieri, nel tardo pomeriggio, a Torino, in via Lemie, dove è intervenuta una pattuglia del comando San Donato della polizia municipale.

BLOCCATO DAGLI AGENTI DELLA MUNICIPALE

Gli agenti hanno bloccato il conducente di una Toyota Yaris, in evidente stato d’ebbrezza, e l’hanno accompagnato al Comando di via Bologna 74 per identificazione, giacché non aveva con sé documenti. La prova con l’etilometro ha accertato un tasso prima di 4,11 grammi al litro, la seconda volta di 4,32. L’auto è stata sequestrata e il conducente indagato ai sensi dell’art. 186 Codice della Strada.