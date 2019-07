Ubriaco al volante, non si ferma all’alt della Finanza e fugge via: inseguito e bloccato

L'uomo, un 36enne torinese, è stato fermato in piazza Scevola: denuncia, ritiro della patente e maxi multa per lui

Non si ferma all’alt della Finanza, pigia il piede sull’acceleratore e schizza via. “Protagonista” del folle gesto un torinese di 36 anni che la notte scorsa, in corso Moncalieri a Torino, al volante di un’Alfa 147, ha dato vita ad un rocambolesco inseguimento conclusosi in piazza Scevola.

ERA UBRIACO AL VOLANTE

Quando i “baschi verdi” del gruppo “Pronto Impiego” di Torino lo hanno fermato, hanno scoperto per quale motivo l’uomo non si era fermato: aveva nel corpo un tasso alcolemico superiore al consentito. Insomma: era ubriaco. Inevitabile, per lui, la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente ed una maxi multa.