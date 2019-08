Ubriaco alla guida di un auto rubata non si ferma all’alt: arrestato

Un 37enne di origini croate è stato arrestato dai carabinieri in seguito ad un inseguimento per le strade delle valli di Lanzo. E’ successo ieri sera: alla vista della pattuglia dei carabinieri in operazioni di controllo, prima ha rallentato per non destare sospetti, poi, quando il militare gli ha fatto cenno di accostare, ha accelerato improvvisamente dandosi alla fuga.

L’inseguimento, durato una decina di minuti, si è concluso con l’arresto dell’uomo, risultato positivo all’alcol test. L’auto sulla quale viaggiava il 37enne, una Lancia Ypsilon, era stata rubata a Coassolo. In tasca del fuggitivo, i carabinieri hanno poi trovato anche un paio di forbici a punta, una lametta tagliente e 35 grammi di marijuana.