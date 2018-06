Ubriaco, minaccia di morte la compagna: le violenze duravano da anni. Arrestato

Ubriaco, minaccia di morte la compagna brandendo un coltello. L’episodio si e’ verificato a Torino, dove la polizia ha arrestato un 45enne di origine sudamericana. L’uomo, al culmine di una violenta lite, ha aggredito la donna. La vittima, aiutata dai familiari, ha raccontato agli agenti della Squadra Volanti che le violenze andavano avanti da anni, ma di non aver mai denunciato per paura di ritorsioni.

ATTIVATO IL PROTOCOLLO EVA

Il 45enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e la pubblica amministrazione, è accusato di maltrattamenti in famiglia. Per la vittima è stato attivato il protocollo Eva, contro la violenza sulle donne.