Ubriaco, riempie di botte la compagna. Arrestato: era stato scarcerato da poco

Era quasi mezzanotte quando una telefonata al 112 segnalava una violenta lite in atto in un appartamento di via Genova a Torino. Il personale della squadra volante, giunto rapidamente sul posto, è riuscito a identificare l’alloggio segnalato. Al suo interno, hanno trovato un albanese di 42 anni, pluripregiudicato, evidentemente alticcio.

GLI AGENTI ASCOLTANO LA COMPAGNA DELL’UOMO

La compagna è stata rintracciata poco distante, a casa dei genitori: ascoltandola gli agenti hanno accertato come quello fosse, in realtà, solo l’ultimo di tanti episodi di violenza commessi nei confronti della donna da parte dell’uomo, che era da poco stato scarcerato dal carcere delle Vallette.

ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Proprio un mese fa la malcapitata aveva formalizzato un esposto ai carabinieri in merito alla situazione che stava vivendo. Per il cittadino albanese sono dunque scattate, nuovamente, le manette, questa volta per il reato di per maltrattamenti in famiglia.