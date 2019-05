Ubriaco, schiaffeggia e spinge a terra l’anziano che voleva sedersi. Arrestato

Se l’è presa senza alcun motivo con un anziano, colpevole di averlo disturbato mentre riposava su una panchina. Il tutto sotto gli occhi di alcuni passanti che, vista la scena, si sono rivolti al 112. Nei guai è finito un cittadino romeno di 47 anni: in stato di ubriachezza, qualche giorno fa, l’uomo ha colpito con un violento schiaffo un ottantaseienne che, stanco di camminare, aveva tentato di sedersi su una panchina di Corso Giulio Cesare a Torino.

LO HA SPINTO FACENDOLO CADERE A TERRA

Non contento, lo ha successivamente spinto, facendolo cadere a terra. Immediatamente arrivati sul posto, i poliziotti della squadra volante hanno individuato l’autore del gesto del folle gesto, che però si è opposto alla propria identificazione, scagliandosi contro gli agenti. Riportata la situazione alla normalità, l’uomo è stato tratto in arresto per violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale. L’anziano signore è stato riaccompagnato a casa dagli agenti: fortunatamente non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche.