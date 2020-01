Ubriaco, tenta di attivare monopattino e danneggia le auto in sosta in via Saluzzo: arrestato [VIDEO]

Ha tentato di tornare a casa con un monopattino e dopo aver tentato per dieci minuti di attivarlo, senza successo, ha dato in escandescenze. Visibilmente ubriaco, ha iniziato a danneggiare le auto in sosta utilizzando proprio il monopattino.

È accaduto questa notte intorno alle 2 in via Saluzzo. Alcuni testimoni hanno notato la scena e hanno chiamato il 112. L’immediato intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile ha permesso di bloccare il responsabile, un albanese di 28 anni, residente a Torino, che al momento dell’arresto ha aggredito anche i carabinieri.

L’uomo è stato accompagnato all’ospedale Maria Vittoria per essere sottoposto ai test per verificare l’eventuale assunzione di droghe e alcol che hanno accertato la positività ad anfetamine e benzodiazepine, oltre che presentato un tasso alcolico pari a 2,44 g/l. Il 28enne è stato arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.