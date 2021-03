Uccello rapace ingabbiato e “mutilato” per impedirgli di volare: torna libero dopo un anno

Una storia a lieto fine quella di Astoria, così è stata ribattezzata la femmina di rapace, della famiglia degli Accipitridi, che era stata rinchiusa in un pollaio e mutilata delle penne remiganti (la parte più importante del piumaggio), per impedirle di volare: l’uccello, oggi, è tonato libero in natura dopo oltre un anno di cure.

La storia era iniziata il 13 gennaio del 2020 quando il personale delle Aree protette delle Alpi Cozie aveva ricevuto la segnalazione della presenza di un rapace tenuto nel pollaio di una casa, nel borgo vecchio di Avigliana: si trattava, appunto, di una giovane femmina di Astore (Accipiter gentilis) cui qualcuno aveva tagliato le penne per impedirne il volo.

La Polizia metropolitana, competente per territorio, dopo aver svolto le dovute indagini, aveva sequestrato e distrutto una gabbia trappola, ancora armata con esche alimentari e probabilmente utilizzata per catturare l’astore.

Il volatile era stato sequestrato e affidato al personale del Parco naturale dei Laghi di Avigliana che vanta specifiche conoscenze in campo ornitologico, avendo maturato una lunga esperienza nella gestione dei selvatici e disponendo delle strutture necessarie a garantirne la riabilitazione.