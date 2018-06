Uccide la moglie a coltellate dopo la lite, poi chiama la polizia. Arrestato [LE FOTO]

E' successo in una palazzina di via Borgaro a Torino

Una donna romena di 30 anni, Nicoleta Loredana Grigoras, è stata uccisa, a Torino, alla periferia nord della città. La squadra mobile della Questura di Torino ha fermato il marito, il 46enne Costantin Hrimiuc, suo connazionale, che la avrebbe accoltellata al termine di una lite furibonda, scoppiata, a quanto pare, per motivi di gelosia.

I VICINI DI CASA L’HANNO SENTITA URLARE

I vicini di casa hanno raccontato agli investigatori di aver sentito la donna urlare e chiedere aiuto. A quanto si apprende, la coppia aveva due figli piccoli.

E’ STATO IL MARITO A CHIAMARE LA POLIZIA

Nicoleta Grigoras è deceduta nell’appartamento in cui è stato commesso il femminicidio, al quinto piano di una palazzina in via Borgaro 95, durante i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118. È stato lo stesso omicida a chiamare la polizia: “Ho ucciso mia moglie”, avrebbe detto l’uomo al telefono.