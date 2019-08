Uccide l’amico rivale in amore e confessa l’omicidio su Facebook: “È stata colpa sua”

Non è un normale messaggio su Facebook, ma la confessione di omicidio. Alberto Pastore, 23 anni, ha scritto un drammatico post pubblico in cui ha rivelato di aver ucciso un amico, Yoan Leonardi, anch’egli 23enne, con una serie di coltellate. È accaduto a Borgo Ticino, in provincia di Novara, e sono già tantissimi i commenti all’inquietante post.

“Voglio scusarmi con tutti, ho fatto una cazzata per amore, ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro…”, l’inizio del messaggio di Pastore. “Nella mia vita ho commesso troppi errori e il mio errore più grande è questo…”.

E ancora: “Mi mancherete tutti… papà ti voglio solo dire che sei stato un padre fantastico, anche a te mamma che ti sei sempre preoccupata ultimamente…E le persone che mi volevano bene e che sicuramente molti non mi riconosceranno più come prima… È stata colpa di yoan Leonardi... Mi dispiace a tutti”.

La drammatica lite nella serata di ieri, poco dopo le 2, davanti a un vecchio pub: Aeroplano. Pastore e Leonardi hanno parlato, poi hanno litigato pesantemente, infine Alberto ha tirato fuori un coltello con cui ha colpito Yoan diverse volte. Inutili i soccorsi del 118: il giovane è morto poco dopo.

Pastore è riuscito anche a dileguarsi, imboccando l’autostrada A26 ma senza riuscire però a sfuggire ai carabinieri, che lo hanno intercettando dopo un breve inseguimento e dopo che la sua autovettura era finita fuori strada.