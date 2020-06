Uccide l’amico per un debito. E adesso rischia l’ergastolo

Via al processo con la nuova legge che vieta sconti in caso di premeditazione

Comincerà il 2 luglio, avanti al gup Marianna Tiseo del tribunale di Ivrea, il processo per l’omicidio di Roberto Moschini, 57 anni di Vistrorio, per mano di Alberto Diatto, un 61enne di Biella (avvocati Gianpaolo Zancan e Claudio Novaro di Torino) che ora rischia l’ergastolo.

L’omicidio era avvenuto quasi un anno fa, nella notte tra il 19 e 20 luglio a Vistrorio, piccolo centro della Val Chiusella in Canavese. Quella notte Diatto, che lavorava come infermiere del centro di salute mentale a Biella, aveva colpito selvaggiamente la vittima con una lama estratta dal manico di un bastone. Colpi che avevano provocato la morte di Moschini per uno shock emorragico. Il movente, forse un debito in denaro.

Le indagini condotte dal sostituto procuratore Daniele Iavarone della Procura di Ivrea avevano ricostruito la dinamica di quel giorno. Diatto si sarebbe recato a Vistrorio con il preciso scopo di uccidere Roberto Moschini.

