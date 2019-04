Uccisa con un calcio a 2 anni: si riapre il mistero di Matilda

Il termine per il deposito in cancelleria scade tra 48 ore, e a tarda sera del terzultimo giorno gli avvocati Tiberio Massironi e Roberto Scheda leggono e rileggono le motivazioni con cui la Corte d’Assise d’Appello di Torino ha assolto Antonino Cangialosi dall’accusa di aver ucciso la piccola Matilda Borin. La decisione che devono prendere è fondamentale: presentare o meno un altro ricorso alla Corte di Cassazione che possa riaprire per l’ennesima volta un caso che, comunque andrà a finire, rappresenta una sconfitta per il sistema della giustizia.

Elena Romani, la hostess che di Matilda era la mamma e nell’ultimo processo era parte civile contro l’ex, ha deciso di sì. Ma l’ultima parola, in casi come questo, spetta a quei legali che devono valutare se ci siano o meno gli estremi per sottoporre la questione a quella Suprema Corte che, bisogna ricordarlo, non può entrare nel merito.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++