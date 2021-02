Uccisa con un calcio a 22 mesi: nessun colpevole per Matilda

Sedici anni dopo, la giustizia si arrende. Allarga le braccia. Costretta ad ammettere la propria incapacità di affermare oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza di chi spezzò, con un calcio o un ginocchio premuto sulla schiena, la vita di una bambina, Matilda Borin, morta a 22 mesi.

Il verdetto finale che fa calare il sipario su questa storia tragica, forse unica, arriva a tarda sera. Quando la medesima sezione che dichiarò inappellabile l’assoluzione di Elena Romani ne respinge il ricorso contro l’ex compagno. Giudicato inammissibile. Rendendo definitiva anche l’innocenza di Antonino Cangialosi. E pure il paradosso. Perché nella casa di Roasio, quando Matilda morì, oltre alla mamma e al suo compagno che faceva il bodyguard non c’era – no altre persone. Ma tutti e due, da ieri, sono innocenti per sempre.

