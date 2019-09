Uccise e bruciò il cliente violento: prima condanna alla escort-killer

Due anni per la distruzione del corpo, prosegue il processo per l’omicidio

Due anni fa era stato il “giallo dell’estate”. Il corpo di un uomo ucciso da un colpo di pistola alla testa e dato alle fiamme, ritrovato ai bordi di una pista ciclabile. Per settimane la sua identità era rimasta un mistero tanto che gli investigatori avevano anche diffuso la foto del suo orologio nella speranza che qualcuno lo riconoscesse. Alla fine il nome – Jean Luc Durand – era arrivato dalla Francia, insieme a quello della donna che lo aveva ucciso, Anaelle Prunier. Una 24enne che l’altro giorno ha patteggiato davanti al gup di Aosta Giuseppe Colazingari due anni di reclusione (pena sospesa) per la distruzione del cadavere, in attesa che in Francia, dove è reclusa, termini invece il procedimento per l’omicidio.

Il corpo di Jean Luc Durand, informatico di Lione morto a 52 anni, era stato trovato semicarbonizzato in una radura di Fénis, a 20 chilometri da Aosta, il 19 agosto 2017. La donna, cameriera di professione ed escort occasionale, aveva riferito agli inquirenti d’oltralpe di aver agito sempre da sola. Avrebbe accoltellato Durand, suo cliente abituale, nella propria casa a Saint Genis Pouilly (Francia), il 16 agosto 2017, per difendersi durante una colluttazione seguita a un rapporto sessuale sadomaso in cui l’uomo era diventato particolarmente violento: «L’ho colpito per difendermi, stava esagerando. Mi aveva umiliata». Volendo disfarsi del cadavere, lo aveva avvolto in un lenzuol e buttato dalla finestra, per poi caricarlo in auto e raggiungere il traforo del Monte Bianco, arrivando in Valle d’Aosta.

La sua idea iniziale era di scaricarlo nella Dora Baltea, ma non riuscendoci aveva deciso di dargli fuoco con una tanica di benzina che aveva con sé. Il fuoco rese irriconoscibile la vittima e per settimane i carabinieri cercarono di identificarlo, indagando anche negli ambienti della malavita torinese. Poi la svolta arrivò dall’incrocio dei dati con le forze dell’ordine francesi. Al momento non è stato individuato nessun complice, anche se resta difficile pensare che la donna – di corporatura esile – possa essere riuscita da sola a sollevare il corpo, buttarlo dalla finestra e caricarlo poi nel bagagliaio. Nessun dubbio invece sul fatto che nell’auto arrivata in Italia ci fosse solo lei: le immagini delle telecamere mostravano un’unica persona dentro l’abitacolo.