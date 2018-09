Uccise a colpi di pistola la moglie con l’amante. Sposa un uomo in cella

I letti a castello, il fornelletto elettrico, una piccola dispensa ricavata in un armadietto, la tv accesa sul telegiornale. Il mondo di Fabrizio e Michel era tutto qui. In due piccole stanze con le sbarre di due “bracci” diversi. Un carcere per condominio, una cella per casa. Fino al colpo di fulmine, che è arrivato per caso, nell’incrocio di due sguardi all’ora d’aria, l’inizio di un amore difficile per gli altri, ma non per loro che ieri, scambiandosi gli anelli, hanno voluto trasformare la cerimonia in un messaggio di speranza per tutti. «Questa unione è un aiuto – hanno detto tenendosi per mano, con la voce rotta dall’emozione – Un sostegno importante. Fondamentale per vivere in carcere, ma anche per poter dire che qualcosa di bello c’è ancora».

