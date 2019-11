Uccise l’uomo che lo aveva deriso: condannato a 30 anni di carcere

Pena raddoppiata: condannato a trent’anni di carcere Michele Renda, l’ex guardia giurata che l’8 luglio 2016 uccise con un colpo di pistola il piastrellista Giuseppe Del Prete a Torino, in strada Altessano. Il motivo? Lo aveva deriso in un locale poco prima.

La sentenza della Corte d’Appello ha riconosciuto i futili motivi nell’omicidio, portando la pena detentiva da 15 anni e 8 mesi (verdetto di secondo grado, dopo la condanna a 18 gradi nel primo) fino a 30 anni.

Dopo la pronuncia di secondo grado l’accusa si era rivolta in Cassazione, che aveva chiesto di ricalcolare la pena affermando come in primo grado fosse stato fatto un errore nei conteggi. Il processo è ricominciato e ha portato oggi a un drastico inasprimento della condanna per Renda. In attesa degli ulteriori gradi di giudizio.