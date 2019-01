Uccise nei riti voodoo per trapianti d’organi. I reni per 60mila euro

In un’intercettazione un nigeriano parla di prezzi. Cliniche degli orrori per gli espianti nel sud Italia

Tra le carte ormai ingiallite e forse già archiviate di un’informativa della polizia, compare un’intercettazione di otto anni fa. A parlare sono due nigeriani, Sajeed Kolynton Lawual, noto con lo pseudonimo Arab e residente ad Asti e Abdul Abolade, di Lagos, suo compagno di riciclaggio d’auto rubate. I due però parlano di un altro affare e cercano l’accordo per la vendita di un rene: 60 mila euro, 12 milioni di naira in moneta nigeriana. Un colloquio che rappresenterebbe solo la punta di un iceberg di una delle numerose attività criminali della mafia nigeriana: «La più pericolosa e organizzata del mondo – spiega lo psichiatra Alessandro Meluzzi -. Non c’è da stupirsi che questi criminali traffichino in organi umani, specie se si considerano i riti voodoo cui sono sottoposte molte ragazze e alcune di loro poi, spariscono misteriosamente».

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++