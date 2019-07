«Ho ucciso per Mamy». Quel rapporto malato iniziato su Second Life

Tre esistenze borderline, patologicamente intrecciate in un videogioco ormai in declino. E un uomo ammazzato a colpi di bastone e poi finito con un cuscino premuto in faccia

Un triangolo malato e patetico si consumava in quel casolare di Serravalle di Vittorio Veneto. Lui, lei, l’altra. Tre esistenze borderline, praticamente allo sbando e, si scopre ora, anche patologicamente intrecciate in Second Life, quel videogioco ormai in declino che qualche tempo fa era diventato parecchio di moda, scomodando esperti e sociologi.

Su Second Life Patrizia Armellin, 52 anni, era la Principessa, mentre Angelica Cormaci, che di anni ne ha 24, era sua figlia, una figlia di tre anni appena. E come tali si presentavano anche su Facebook: madre e figlia. Talmente legate da spingere, qualche mese fa, Angelica a lasciare la Sicilia per trasferirsi a casa sua, in Veneto, per aiutarla, per assisterla dopo che era stata ricoverata per qualche periodo in ospedale.

Ma in casa c’era anche Paolo Vaj, 57 anni, che si spacciava per marito di Patrizia, in una storia di tira e molla durato lunghi anni, anche attraverso due matrimoni. Paolo non ha una occupazione, a parte qualche piccolo lavoretto, l’ultima sua idea imprenditoriale (un ristorante chiamato “Casa dei matti”) è fallita, bruciando i risparmi di Patrizia. Questo, almeno, narrano le cronache. E Paolo cosa fa? Niente, accetta questa “figlia” in arrivo dalla Sicilia, diventa un alto di un triangolo che non è equilatero. E poi, lì su Second Life, c’è anche lui. Dicono che come avatar si era scelto l’Imperatore. Un imperatore virtuale di un gioco dannatamente reale e pericoloso, viene da dire adesso. Non sono ancora ben chiari i rapporti tra i tre, almeno a livello fisico. Di certo c’è solo il legame stretto, patologico tra le due donne.

Lo scorso 18 luglio, hanno ricostruito gli inquirenti, l’Imperatore ha compiuto un passo sbagliato, picchiando Patrizia. E Angelica ha agito per difendere la mamma. «L’ho fatto per Mamy» ha detto di fronte ai magistrati che la interrogavano, ma il sospetto è che in realtà stesse addossandosi tutta la colpa di un delitto che hanno commesso assieme, un segno di quella che è la sudditanza psicologica di questa ragazza nei confronti dell’amica molto più grande di lei.

Paolo Vaj è stato ucciso a colpi di bastone e finito con un cuscino premuto in faccia. All’inizio le due donne hanno provato a sostenere che si erano soltanto difese, che Paolo «aveva bevuto» ed era diventato violento, che voleva far loro del male. Una tesi che è durata molto poco. «Ma come, non ci rimandate a casa?» hanno chiesto le due donne agli inquirenti davanti a loro. «Ecco cosa si guadagna a dire la verità, ci siamo difese, solo difese» avrebbero urlato disperatamente mentre le portavano via, nel carcere della Giudecca con l’accusa di omicidio volontario in concorso.

Il gip Piera De Stefani ha definito il rapporto tra le due donne «patologico». Tanto da offrire un valido appoggio alla difesa dell’avvocata Martina Manfredi per invocare la seminfermità mentale: « Non si può ignorare che tutti e tre vivessero in quel mondo virtuale che li assorbiva 24 ore su 24. Non lavoravano, non si rapportavano con parenti o amici reali. Restando chiusi dentro le mura di quella casa hanno perso il contatto con la vita vera. E questo non può non aver avuto conseguenze sulla loro capacità di intendere e di volere al momento dell’omicidio».

E alla fine è tale la confusione in questa vicenda da essere davvero tentati di soppesare ogni mossa e ogni parola lasciata sui social network: lì dove Patrizia si presentava come grande sostenitrice di Matteo Salvini e della Lega (forse per questa si era fatta qualche illusione che potesse reggere una ipotetica “legittima difesa”), mentre Paolo parlava di «vita troppo breve» per non amare i propri cari ma sottolineava anche che «meglio un buon divorzio di un cattivo matrimonio», e dove Angelica infine lasciava parole solo per la sua “Mamy”, «ti amo e ti amerò per sempre». Mentre con la sua vera madre, a quanto dice, non si parlavano da molto tempo.