Ucciso per sbaglio nell’agguato. I killer ora chiedono l’abbreviato

Due richieste di giudizio abbreviato e un rinvio a giudizio. È questo l’esito dell’udienza preliminare, tenutasi ieri al tribunale di Ivrea, per i presunti responsabili dell’omicidio Raimondi avvenuto il 30 settembre di un anno fa.

Davanti al gup Marianna Tiseo si sono presentati, accusati di omicidio volontario premeditato, padre e figlio, Antonio e Matteo De Meo, 47 e 26 anni, di San Nicandro Garganico (difesi dagli avvocati Enrico Scolari e Massimo Campanale), ritenuti i responsabili dell’assassinio del giardiniere Gabriele Raimondi, 47 di San Giusto Canavese, avvenuto la notte del 30 settembre 2017 a Montalenghe. Con loro Andrea De Meo, 20 anni di Cossano Canavese, l’altro figlio di Antonio che nella vicenda avrebbe avuto un ruolo marginale.

I legali dei due presunti assassini hanno richiesto il giudizio abbreviato. L’avvocato Scolari ha ottenuto dal gup la nomina di un perito balistico, in quanto il difensore di Matteo De Meo punta a dimostrare come a sparare fu solo Antonio. Il 23 ottobre avverrà il conferimento dell’incarico.

L’omicidio, secondo l’accusa, sarebbe maturato per una lite fra la famiglia De Meo e una famiglia di nomadi sinti residenti a Montalenghe per una questione di denaro. Nei giorni precedenti i De Meo avevano preso di mira i sinti minacciandoli in due diversi episodi, esplodendo anche dei colpi contro la casa di residenza di uno di loro. Il giorno dell’omicidio i carabinieri tenevano sotto stretta sorveglianza la villa colpita dai De Meo temendo e presagendo quello che sarebbe, purtroppo, accaduto quel pomeriggio. Intorno alle 17 una pattuglia in borghese dell’Arma si era recata sul posto per effettuare un sopralluogo. Raimondi invece era stato chiamato dal proprietario per dei lavori in casa. È in quegli istanti che è arrivato il gruppo di fuoco a bordo di un furgone bianco. I killer sono scesi dal veicolo e sono entrati dal cancello sparando all’impazzata, pensando forse di trovare il loro obbiettivo. Invece a rimare mortalmente colpito è stato Raimondi. Nella sparatoria è rimasto ferito ad un braccio, cavandosela, anche uno dei carabinieri. Andrea De Meo, invece, è accusato di aver danneggiato il veicolo di uno dei sinti nella notte successiva l’omicidio, per lui è stato richiesto il rinvio a giudizio.