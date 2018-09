Prima udienza per i risarcimenti contro Comune e Turismo Torino

Qualcuno, da quella sera maledetta, non riesce più a dormire, altri hanno continue crisi di panico. E poi ci sono uomini, donne e bambini che, dal 3 giugno scorso, non riescono a frequentare ambienti affollati e sono costretti a rinunciare al cinema, al teatro, alla spesa fatta al mercato. Insomma, ad una vita normale. Vite spezzate – o anche solo modificate – dalle ferite che piazza San Carlo ha provocato nei corpi, ma pure nelle anime, con i danni psichici che diventano fondamentali quando si parli di risarcimenti. Perché il danno più grave, sanno bene i civilisti, può essere quello che non si vede. Ed è da questo, alla fine, che può dipendere il “quantum” finale, con risarcimenti che possono superare anche quelli previsti dalle tabelle, come è avvenuto, ad esempio, per la tragedia del Darwin.

