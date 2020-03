Udinese, Parma e Cagliari. Toro, nove giorni di fuoco

La Serie A torna in campo, il Toro no. Moreno Longo avrà ancora una settimana di tempo prima di ricominciare a giocare. I granata, infatti, godranno di un turno di riposo “forzato”, visto che domani e lunedì si recupereranno le gare non giocate della scorsa giornata, quando Belotti e compagni hanno perso al San Paolo. Tra una settimana, invece, il Toro tornerà a fare sul serio: non potrà contare sul proprio pubblico, queste le disposizioni per tutta la serie A fino al prossimo 3 aprile, e avrà tre partite in nove giorni da non poter fallire.

9 GIORNI DI FUOCO

Le distanze con la Sampdoria rimarranno invariate, ancora non è stato fissato il recupero della sfida tra l’Inter e i blucerchiati, mentre il Genoa andrà a San Siro contro il Milan a caccia di punti salvezza.

