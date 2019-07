Ufficiale, De Ligt è della Juventus: 75 milioni per il cartellino, 10,5 per le commissioni

Contratto fino al 2024, cifra pagabile in cinque rate

Adesso è ufficiale, Matthijs De Ligt è un calciatore della Juventus. Lo ha ufficializzato il club bianconero con una nota sul suo sito internet in cui sono illustrate nel dettaglio tutte le cifre dell’affare.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Amsterdamsche Football Club Ajax NV per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs de Ligt a fronte di un corrispettivo di € 75 milioni pagabili in cinque esercizi oltre oneri accessori per € 10,5 milioni”, recita la nota.

“Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024″, si conclude il comunicato. Alla Juventus, dunque, approda uno dei difensori più forti del panorama mondiale, un nuovo pezzo da novanta per tentare l’assalto all’agognata Champions League.