Lo ha comunicato la Lega: non si giocherà domani

Ora è ufficiale: la sfida di campionato tra Torino e Sassuolo, valida per la 24esima giornata, non si giocherà domani (venerdì 26 febbraio). La Lega Serie A fa sapere che il match si disputerà mercoledì 17 marzo, alle 15. Il rinvio è arrivato in seguito ai numerosi casi di covid che si sono registrati negli ultimi giorni tra le fila dei granata.