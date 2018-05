Ufficiale, Mancini è il nuovo Ct dell’Italia

Roberto Mancini è il nuovo Ct della nazionale italiana. L’ex tecnico di Lazio, Manchester City e Inter, che nei giorni scorsi aveva rescisso il suo contratto con lo Zenit San Pietroburgo, ha raggiunto l’accordo con la Figc fino agli Europei del 2020.

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver concluso un accordo di collaborazione tecnica con Roberto Mancini, che ricoprirà l’incarico di Ct della Nazionale e sarà presentato domani, martedì 15 maggio, alle ore 12.00 presso il Centro tecnico federale di Coverciano“, si legge nella nota comparsa in serata sul sito ufficiale della Figc.

Il tecnico jesino dovrebbe percepire circa 2 milioni l’anno, un terzo di quanto guadagnato nella stagione – poco fortunata in termini di risultati – in Russia. Mancini esordirà alla guida dell’Italia nel trittico di amichevoli in programma dal 28 maggio al 4 giugno contro Arabia Saudita, Francia e Olanda. Nella sua nuova nazionale dovrebbe ritrovare spazio un suo vecchio pupillo, Balotelli, accantonato durante le gestioni Conte e Ventura.