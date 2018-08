UFFICIALE. Taylor Tyshawn alla Fiat Torino

L’ultimo arrivo in casa Fiat Torino è quello dello statunitense Taylor Tyshawn, nativo di Hoboken, nel New Jersey, classe ’90, 191 cm per 84 kg. E’ stato avviato l’iter per l’ottenimento del visto ed ha preso il via l’evasione delle pratiche burocratiche legate all’arrivo del giocatore nella città della Mole. In corso gli accertamenti del caso relativi alla problematica alla spalla destra del giocatore Tra Holder. Nei prossimi giorni verranno prese decisioni in merito.