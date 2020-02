Ufficiale: via Mazzarri, Longo nuovo allenatore del Torino

Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Torino. Lo rende noto il sito ufficiale del club granata: “Il presidente Urbano Cairo e l’allenatore Walter Mazzarri, dopo una approfondita analisi sull’insieme di situazioni venutesi ormai a creare, hanno condiviso la decisione di concludere anzitempo il rapporto professionale”.

“Il Torino Football Club comunica pertanto di aver risolto consensualmente il contratto con Walter Mazzarri. La società desidera ringraziare il tecnico e tutto il suo gruppo di lavoro per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate in questi due anni in granata”.

Fatali al tecnico di San Vincenzo le due sconfitte contro Atalanta e Lecce, con un totale di 11 gol subiti, e l’eliminazione dalla coppa Italia per mano del Milan.

LONGO NUOVO ALLENATORE

Subito dopo l’addio di Mazzarri, il Toro ha annunciato il nuovo allenatore: si tratta di Moreno Longo, che in mattinata si era liberato dal Frosinone. Il 43enne tecnico torinese torna a casa dopo le esperienze al timone di Pro Vercelli e Frosinone, con cui – nel 2018-19 – ha centrato la promozione in Serie A. Acclamato a gran voce dai tifosi, Longo, alla guida della Primavera del Torino dal 2012 al 2016, ha conquistato una scudetto e una supercoppa italiana di categoria.

LE PAROLE DEL TECNICO IN CONFERENZA

Queste le parole di Moreno Longo in conferenza: “Ringrazio il Presidente perché insieme alla dirigenza mi ha dato questa grande opportunità che ho accolto senza esitare: so di poterla sfruttare al meglio. Dovremo avere la forza di iniziare a pensare in maniera diversa, approcciando con grande coraggio e autostima già l’allenamento di stasera. Questa squadra ha il dovere di dimostrare le qualità che possiede”.

E ancora: “Questa tifoseria la conosco, so quanto può aiutare i giocatori. Mi auguro che il mio arrivo possa essere un motivo per ricreare il clima di positività che ci deve essere tra squadra e tifosi. Noi dovremo essere i primi ad alimentare questo entusiasmo. Per quanto sia possibile, il Filadelfia verrà aperto più volte. Questo diventa per me un gesto quasi naturale, per alimentare un discorso di positività intorno alla squadra, permettendo ai tifosi di starci ancora più vicino”.

Quindi sul rapporto con la Primavera: “Sarà stretto e quotidiano. Arrivo da quel settore, conosco bene le dinamiche. Non esiterò a dare opportunità a qualche giovane. La prima cosa che dovrò fare è trovare la chiave giusta per riaccendere il cuore e lo stomaco dei miei giocatori. Già da sabato voglio vedere una prestazione con la ‘garra’”.