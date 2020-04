Ufficiale, Ztl a Torino sospesa fino al 31 agosto: strisce blu a pagamento dall’1 giugno

Adesso è ufficiale: nuova proroga per i provvedimenti di sospensione della ZTL a Torino fino al 31 agosto 2020, mentre la sospensione della sosta a pagamento è stata prorogata fino al 30 maggio 2020 (e non fino al 3 giugno, come da precedenti indiscrezioni).

Le due ordinanze, infatti, sono state firmate nella giornata di ieri dalla sindaca Chiara Appendino e pubblicate sull’Albo Pretorio. La sosta sulle strisce ritornerà a pagamento, dunque, da lunedì 1 giugno 2020.

Dal provvedimento sono escluse la ZTL “Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana” e i parcheggi “automatizzati” (a barriera) e quelli in struttura gestiti dalla GTT che continueranno a essere a pagamento.