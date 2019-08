Ultimo addio a Lina Alberghina: l’imprenditrice è morta al mare

Addio a Lina Paradiso Alberghina, 80 anni, decana del commercio cittadino e della frazione di Cascine Vica. Assieme al marito Giuseppe Alberghina, nel 1970 aveva aperto il primo negozio “Ottica Alberghina” a Cascine Vica, in via Po. Di lì in avanti, un successo costante che aveva portato all’apertura di altri cinque negozi, fra Torino, Rivoli e Pianezza.

La Paradiso aveva da poco compiuto 80 anni ed è morta lo scorso sabato, 3 agosto, a seguito di un infarto che l’ha stroncata mentre stava nuotando nel mare di Diamante, in provincia di Cosenza, dove si trovava per un periodo di vacanza. Le esequie verranno celebrate oggi pomeriggio nella chiesa di San Paolo, in corso Francia a Cascine Vica. Saranno presenti anche i tanti clienti che in queste ore si sono stretti attorno al figlio Andrea, alla moglie Marita e ai nipoti Gianluca e Piergiorgio.

Ultimamente, parallelamente all’attività professionale e commerciale, la famiglia Alberghina aveva deciso di dedicarsi all’arte, con l’organizzazione di mostre d’arte, mostre fotografiche, concerti di musica classica e leggera, dibattiti e conferenze.