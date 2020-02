Ultimo ciak per Raoul Bova. E a settembre si ricomincia

Fan in estasi, signore incredule. E’ l’effetto che Raoul Bova ha scaturito ieri mattina, proprio nel giorno di San Valentino, in piazza San Carlo, dove si sono tenuti gli ultimissimi ciak della lunga serie dedicata a Canale 5, e in onda prossimamente, dal titolo “Giustizia per tutti”.

Sorridente e gentile, il bel Raoul non si è negato ad autografi e selfie insieme con i torinesi diventati quasi di famiglia dopo sei mesi di permanenza dell’attore sotto la Mole. «La città è accogliente – non dimentica mai di sottolineare – e la sua gente è stata davvero calorosa con me a mia moglie Rocio (già ritornata a casa, ndr)». Insieme con Raoul sul set anche l’avvocato Luca Olivetti, il “Ray Donovan” italiano, l’avvocato dei vip e delle cause impossibili, il personaggio al quale l’attore romano si è ispirato per dare vita a Roberto, il protagonista di “Giustizia per tutti”.

La legal serie, infatti, è stata realizzata per quanto riguarda gli interni, nello studio di Olivetti il quale ha messo a disposizione degli autori i propri casi giuridici e di Bova la sua esperienza nelle aule dei tribunali. «Un contributo importante che ha permesso a entrambi di vivere una nuova esperienza professionale», ha spiegato Olivetti. Nelle dodici puntate Roberto sarà costretto a risolvere una serie di intricati casi giudiziari affiancato dal proprio dominus, Victoria Bonetto (Rocio Munoz) con la quale nascerà, ovviamente, anche una storia d’amore.

Contemporaneamente, il protagonista cercherà di risolvere anche il caso che lo riguarda, ossia, l’accusa di avere ucciso la sua ex moglie. Un doppio plot mozzafiato che garantisce tutta una serie di colpi di scena accattivanti e in grado di tenere incollato alla tv lo spettatore. Un successo annunciato “Giustizia per tutti” tanto che la produzione torinese Showlab (Prodea Group) e la RB Produzioni per Mediaset hanno confermato l’inizio delle riprese per la seconda serie a partire da settembre. Nel cast spiccano anche: Anna Favella, Marina Massironi, Francesca Vetere, Maurizio Marchetti e Giuseppe Loconsole.