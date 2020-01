Ha guidato camion per tutta la vita, ha macinato chilometri e chilometri sulle strade di tutta Europa. Tra trascorso davvero gli anni migliori sugli autoarticolati, lui è uno di quelli che possono definirsi camionisti veri.

Adesso a causa di problemi di salute è costretto a muoversi con le stampelle. Non ce la farebbe neppure a salir su se un macchinista compassionevole non lo aiutasse. Vuol fare un ultimo giro, pochi metri sul cortile alla guida di un camion. Come si fa a non commuoversi?