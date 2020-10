Ultimo saluto della città a Filippo Polito. Politico e giornalista ucciso dal Covid

L’auto funebre è giunta sul sagrato della parrocchia di San Bernardino Abate a San Mauro dieci minuti prima delle 10. Il tempo perché si diffondessero le note di “Come jo te amo”, una canzone spagnola interpretata dalla pop star Raphael. «Come io ti amo, nessuno ti amerà; ti amo con la forza del mare, con l’impeto del vento, come il bambino ama il giorno e l’uomo i suoi ricordi». Parole e musica per ricordare Filippo Polito, giornalista, fondatore di radio Gamma, politico e amministratore di San Mauro, scomparso la scorsa settimana per Covid. Un ricordo dell’uomo, nelle parole della canzone, ma anche l’affettuoso anelito di Filippo nei confronti della sua famiglia. Per i figli, ma soprattutto per Laura, la moglie che ha seguito le esequie da casa, collegata in diretta su Facebook. Laura è positiva, con Filippo ha condiviso ogni momento della sua vita, compresi gli ultimi giorni di malattia e di dolore straziante. Laura è positiva, ma lo ha dovuto scoprire da sola: «Nonostante mio fratello sia morto all’Amedeo di Savoia per il virus – dice Rosario Polito -, nessuno dall’Asl o dall’ospedale si è fatto vivo per somministrare i test a Laura e ai componenti della nostra famiglia. C’è stata una chiamata, per giunta con il telefono di mio fratello, ma nessun tracciamento, tant’è che Laura il tampone lo ha fatto privatamente». Rosario e l’intera famiglia Polito non soffocheranno le loro legittime domande sui numerosi perché rimasti senza risposta: «Vogliamo andare a fondo», dice Rosario prima di entrare in chiesa. Anche la sorella Maria Teresa, in lacrime e piegata dal dolore, aggiunge: «Filippo se ne è andato e noi siamo in balia degli eventi, può capitare di tutto. Ci hanno lasciati soli». Chi non ha lasciato sola la famiglia, sono i sanmauresi che sono accorsi a centinaia ai funerali dell’ex presidente del consiglio comunale. C’era il gagliardetto del Municipio, c’erano i rappresentanti della polizia locale. Ma c’erano, soprattutto, gli amici di sempre del giornalista e politico. Colleghi di lavoro che con Filippo hanno condiviso la fondazione di una delle prime radio libere, amici (e perché no, camerati) che con il Polito politico, hanno percorso un cammino comune. C’erano le bandiere sventolanti del sindacato Ugl e quella di Alleanza Nazionale che ha ricoperto la bara nelle operazione di tumulazione e spiccava lo corona di fiori con un nastro eloquente: «I tuoi camerati di corso Francia 19 (ndr. la sede dell’Msi negli Anni Settanta)». Un grande rispetto per l’uomo, per il politico, ma anche l’affetto di chi con lui ha condiviso momenti di gioia e di spensieratezza: «Sempre pronto alla battuta, a divertirsi e far divertire chi era con lui». L’ultimo sole, Filippo Polito lo ha visto quest’estate quando ha trascorso un lungo periodo in Spagna per stare più vicino alla figlia Alessia che vive lì. Un momento di gioia, ripreso dalle numerose fotografie postate sui social che ritraggono un padre e una figlia felici, ignare che al tramonto di quel sole d’estate, l’autunno avrebbe cancellato sorrisi e abbracci. Ma resta, questo sì, il ricordo della canzone: «Ti amo nell’allegria e nel pianto, ti amo nel silenzio, ti amo con la mia anima e con il mio corpo: come io ti amo, nessuno ti amerà».