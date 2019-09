Ultimo in tour anche a Torino: in concerto il 3 giugno 2020

Anche Torino ospiterà una tappa del Tour negli Stadi 2020, la serie di concerti live che porterà Ultimo nelle principali città italiane. Un successo di pubblico senza precedenti quello del cantautore romano che, dopo aver registrato il tutto esaurito a Firenze, Milano e Napoli, ha annunciato sei nuove date.

Si uniscono, infatti, due nuove città a quelle già annunciate: Torino, con il concerto di mercoledì 3 giugno 2020 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, e Ancona martedì 30 giugno 2020 allo stadio del Conero. Inoltre, si raddoppia negli stadi di Firenze, dove si esibirà anche domenica 7 giugno (stadio Artemio Franchi), Napoli, dove si esibirà sul palco sabato 13 e anche domenica 14 giugno (stadio San Paolo) e Milano, per un doppio live che lo vedrà protagonista anche giovedì 18 giugno.

Gli appuntamenti del TOUR NEGLI STADI 2020 si apriranno con una data zero prevista allo Stadio Comunale di Bibione, venerdì 29 maggio. Con il tour negli stadi Ultimo sosterrà Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. Da sempre vicino agli ultimi, che ha scelto di ricordare fin dal nome d’arte e che sostiene con un impegno costante e concreto, il cantautore devolverà parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti Unicef in Mali di lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.