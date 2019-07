Ultraleggero precipita e si schianta sull’autostrada: morto il pilota

Tragedia, questa mattina, sull’autostrada A26 dove, a pochi metri dallo svincolo con l’A21 Torino-Piacenza e l’uscita di Alessandria Sud (in direzione di Gravellona), nei pressi di San Michele, un ultraleggero è precipitato schiantandosi al suolo.

NULLA DA FARE PER IL PILOTA

Per il pilota, che ancora non è stato identificato, non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto, nonostante il pronto intervento di una squadra del 118.

UNA MANOVRA IMPROVVISA PRIMA DELLO SCHIANTO

Lo schianto è avvenuto sulla corsia di emergenza dell’autostrada e non ha coinvolto i veicoli in transito. Alcuni tra gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno riferito di una manovra improvvisa prima dell’impatto con il suolo.

TRAFFICO DEVIATO SULLA CORSIA DI SORPASSO

Sul posto, con le squadre di soccorso, anche vigili del fuoco e polizia stradale di Ovada. Il traffico è stato deviato sulla corsia di sorpasso.