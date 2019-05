Umberto sognava una nuova vita in Australia: ucciso in uno schianto, è caccia ai due pirati

Che rumore fa la felicità? Queste le parole di Umberto Gatti, 32 anni, un ragazzo di Moncalieri rimasto vittima di un terribile incidente stradale a Brisbane in Australia domenica notte. Che rumore fa la felicità? Nella fotografia un motorino della Piaggio e una scatola con dei ricambi della Malossi per portare sempre con sé un pezzettino del suo Paese.

Occhi vispi, gentilezza e un grande sorriso: lui per tutti era Umbi, senza troppi aggettivi e complimenti perché basta guardare le sue foto o averlo semplicemente conosciuto per capire quanto a volte la vita sia ingiusta. Sedicimila e trecentosettancinque chilometri di distanza da lui e la sua famiglia, per trovare un futuro migliore, un futuro che questo Paese fa fatica a riservare per i suoi giovani.

E allora un motorino della Piaggio che ti porta un po’ a casa, ti ricorda gli amici, gli affetti, il bar, il pub, le partite di rugby, la birra dopo la cena di Natale e le domeniche in piazza si trasforma in un mezzo pericoloso perché due uomini su una Bmw decidono di andare più forte del dovuto e di centrare sette veicoli, causando un incidente stradale senza precedenti, con due morti, e scappando via.

La polizia australiana è ancora alla ricerca dei killer. Omissione di soccorso e probabilmente guida in stato di ebrezza le accuse più probabili nei loro confronti. «È l’incidente più devastante che abbia mai visto in trent’anni di carriera» ha commentato Daniel Bragg, ispettore di polizia. Umberto lascia la mamma, un fratello, gli amici del rugby, quelli di Moncalieri, quelli di Torino e quelli nuovi dell’Australia.

Lascia anche quei due occhi vispi, quel sorriso senza freni, quella voglia di vivere nonostante tutto, nonostante le difficoltà e nonostante quei sedicimila e trecentosettancinque chilometri di distanza. A volte la vita è cosi ingiusta che non si riesce a trovare una spiegazione proprio per tutto. Forse neanche serve. Ciao da tutti i tuoi amici ragazzo speciale.