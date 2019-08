Lancia bidone dalla scogliera e manda un 12enne in coma: confessa giovane torinese

Dormiva in tenda, al fianco di papà e mamma. Un sonno profondo e sereno come può esserlo quello di un 12enne in vacanza in un paese straniero con i genitori e la sorella. Forse sognava le avventure vissute in quella giornata al mare quando sulla sua tenda si è abbattuto, pesante come un macigno, un bidone della spazzatura, lanciato da un incosciente dalla scogliera, una ventina di metri sopra la spiaggia. E così la vacanza in Italia di una famiglia francese è finita in dramma: il bambino infatti è in coma al Gaslini di Genova, dove lotta per una vita che comunque non sarà mai più la stessa perché quel bidone l’ha colpito alla testa e gli ha provocato danni cerebrali che ancora nessuno è in grado di valutare. I carabinieri di Savona ieri hanno identificato e denunciato il responsabile: è un 17enne di Borgo Vittoria, dove i vicini ne parlano come di «un ragazzo tranquillo, con una famiglia normale. Impossibile credere che possa aver fatto una cosa simile». Anche lui era in vacanza in Liguria con la famiglia quando ha avuto la folle idea di una bravata che adesso rischia di costare la vita a un 12enne e che finirà inevitabilmente con il cambiare per sempre pure la sua.

