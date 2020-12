Un 2021 migliore

Esagerato… delirante… clamoroso! Pronti via, è finalmente cominciato il nuovo grande concorso di CronacaQui, con la sua pioggia di premi che anno dopo anno diventano sempre più numerosi e invitanti. Chi ha buona memoria ricorderà, andando indietro di oltre 18 anni, il primo dei nostri concorsi che sorprese non poco il placido e paludato mondo dei quotidiani. Fu un successo, e non solo per l’importanza dei premi, ma anche per quell’inedito coinvolgimento di voi lettori in una corsa quotidiana tra tagliandi e bollini, fino all’estrazione finale. Il tempo è passato ma CronacaQui non ha mai mancato all’appuntamento con la fortuna. E quest’anno ha addirittura moltiplicato le possibilità di vincere, fino ad arrivare praticamente al premio settimanale. Una ragione in più per riempire quella cartella da 10 bollini, ritagliando con cura il bollino tutti i giorni, domenica compresa, in linea con quel “Vinci 2021” che è lo slogan della nostra nuova grande sfida. Dunque premi settimanali con estrazione mensile in attesa della ciliegiona sulla torta, quel “puoi vincere fino a un milione di euro” che è un po’ il nostro sigillo sul concorso. E non basta: ci sono anche i buoni spesa mensili da 500 euro e quello finale grazie al quale potrete scegliere tra una fiammante Fiat 500 e molti altri premi di valore. Premi su cui potrete cambiare idea fino all’ultimo, magari a favore di luccicanti monete d’oro. Ci voleva un po’di leggerezza in questo anno orribile che abbiamo vissuto e viviamo con il Covid che alita sul collo e la crisi che morde con i suoi denti aguzzi. Dunque, cari lettori, buona lettura (domenica compresa, mi raccomando!) e in bocca al lupo. Entrate tutti a far parte di quell’esercito dei lettori gratificati dal nostro giornale con migliaia di premi.

