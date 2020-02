Un albero cade sui binari tra Strambino e Candia Canavese: stop ai treni e disagi per i pendolari [FOTO]

Traffico ferroviario sospeso sulla linea tra Strambino e Candia Canavese a causa della caduta di un albero sui binari che ha provocato un guasto elettrico. E’ successo intorno alle 13:30: l’incidente avvenuto sulla Chivasso–Aosta si è inevitabilmente ripercosso sui pendolari, vittime di pesanti disagi e per i quali – come riferito da Trenitalia – è stato subito attivato un servizio sostitutivo con bus tra Ivrea e Chivasso. Intanto i tecnici stanno lavorando alacremente per ripristinare la linea.