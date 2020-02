Un altro rave sul colle di Pra Martino

L’ex albergo del colle di Pra Martino a Villar Perosa è tornato un luogo di ritrovo per i raver.

Nella notte tra sabato e domenica si è tenuta una festa abusiva con musica ad alto volume, alcol e droga. Ad accorgersene sono stati anche i ciclisti e chi passa da lì per fare delle escursioni a piedi: domenica c’erano ancora camper e automobili parcheggiati, nonché cani sciolti. Già diverse volte i raver avevano scelto come luogo delle loro feste l’ex albergo tra San Pietro Val Lemina e Villar Perosa. Per quello del 25 e 26 gennaio del 2013, per esempio, c’erano stati 101 denunciati. Allora non solo era stato occupato abusivamente il terreno, ma erano state fatte anche delle scritte sui muri dell’ex albergo, del municipio e di via Pietro Micca.

Il sindaco Marco Ventre ha sollevato il problema più volte, tanto che nelle scorse settimane si è fatto promotore di una proposta di legge per regolamentare questi eventi, proposta che è stata sposata anche dall’Uncem (Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani), affinché i sindaci non vengano lasciati soli a fronteggiare delle emergenze.